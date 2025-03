I commercianti di via Gaetano Rummo si dividono. 20 di essi hanno scritto all’amministrazione comunale per esprimere il loro dissenso in ordine alla petizione inoltrata da 73 sottoscrittori tra residenti, professionisti, commercianti e artigiani dell’area via delle Poste, via Rummo, piazza Orsini e via Porta Rufina che hanno chiesto di prevedere un piano traffico con un circuito ad anello che permette l’utente/cliente delle predette zone di poter circolare con fluidità e sicurezza.

