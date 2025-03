Ue: no M5S e Avs a piano riarmo Von der Leyen, boccia anche il dem Orlando (2)**

(Adnkronos) – Distinzioni all’interno delle opposizioni, ma anche nella maggioranza con la Lega schierata contro il piano Von der Leyen, che Calenda riassume così: “Sintetizzando: Lega, Avs e 5S sono per la resa dell’Ucraina e contro la costruzione di un esercito europeo. Meloni è in bilico così come Schlein sul fronte opposto. Adesso ci sarà da approvare o meno il piano della Von der Leyen, cosa faranno le due coalizioni?”, la domanda del leader di Azione.

Nel merito sposa la proposta della presidente della commissione Ue, Calenda si schiera nettamente a favore: “Dal 1945 a oggi gli Stati Uniti hanno tutelato l’indipendenza dell’Europa insieme all’Europa. Ora -argomenta- questa alleanza non c’è più e per fare in modo che i russi non attacchino direttamente noi dobbiamo essere forti. Lo insegnavano i romani. Se vuoi la pace devi preparare la guerra. E quello che sta facendo la von der Leyen va nella direzione giusta. Dobbiamo avere un forte esercito europeo per scoraggiare aggressioni russe”.