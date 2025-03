L’U.O.C. di Reumatologia diagnostica è indubbiamente una delle eccellenze dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’, con crescita costante negli ultimi anni in termini di attrattività e promozione di attività scientifica per clinica applicata.

Consolidamento per il reparto con l’esito del concorso per direzione a tempo indeterminato (incarico quinquennale, prorogabile in modo pressoché automatico, salvo scelta volontaria diversa del preposto), procedura selezione per titoli ed esame che ha visto conferma per la ex facente funzioni, ora dirigente a tempo indeterminato, Maria Grazia Ferrucci.

