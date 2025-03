Mo: Shin Bet, ‘fondi Qatar ad Hamas tra principali fattori attacco 7/10’

Tel Aviv, 4 mar. (Adnkronos) – Il trasferimento di fondi dal Qatar all’ala militare di Hamas è stato tra i principali fattori che hanno consentito al gruppo terroristico di realizzare l’attacco del 7 ottobre. Lo rivela un’indagine del servizio di sicurezza israeliano Shin Bet, che ha analizzato sia l’attacco del 7 ottobre che le azioni degli anni precedenti di Hamas, raccomandando a Israele di adottare misure proattive contro il gruppo per evitare di essere trascinato in cicli di combattimenti.

Lo Shin Bet aveva addirittura osservato nel settembre 2023, appena un mese prima dell’attacco di Hamas, che “stiamo entrando in un periodo instabile”, raccomandando l’assassinio mirato di importanti figure terroristiche a Gaza.