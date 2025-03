Mo: Israele respinge piano arabo per Gaza, ‘non tiene conto situazione post 7/10’

Tel Aviv, 4 mar. (Adnkronos) – Il Ministero degli Esteri israeliano afferma che la dichiarazione del vertice arabo tenutosi al Cairo per discutere della ricostruzione di Gaza non ha affrontato la realtà della situazione successiva al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. “È degno di nota che il feroce attacco terroristico di Hamas non venga menzionato e che non vi sia nemmeno una condanna di questa entità terroristica omicida, nonostante le atrocità documentate”, afferma la dichiarazione.

il ministero elogia invece il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di trasferire i cittadini di Gaza, sostenendo — nonostante Trump parli di trasferire tutta la popolazione della Striscia — che in base a questo, “c’è un’opportunità per i cittadini di Gaza di scegliere liberamente. Questo deve essere incoraggiato”.