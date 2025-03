Lavoro: Bignami, ‘cala silenzio su previsioni catastrofiche sinistra’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Dalla riduzione del deficit del 3,8%, col ritorno all’avanzo primario e la crescita del Pil dello 0,7%, fino ai dati record sull’occupazione forniti oggi dall’Istat: i numeri parlano chiaro e fanno calare un bel silenzio sulle previsioni catastrofiche della sinistra”. Lo afferma galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Le politiche economiche del Governo Meloni -aggiunge- stanno portando risultati straordinari e confermano come l’Italia sia sulla strada giusta, mentre altri Paesi –tradizionalmente considerati locomotiva d’Europa– faticano a reggere il peso della crisi. Sono risultati concreti, frutto di una politica responsabile che sostiene imprese e lavoratori, creando opportunità reali per tutti. La realtà è sotto gli occhi di tutti: mentre le opposizioni diffondono allarmismi e fake news, Fratelli d’Italia lavora per una nazione più solida, più competitiva e con più posti di lavoro”.