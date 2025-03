“L’operazione decoro urbano deve essere una priorità”. Il consigliere comunale Vizzi Sguera concorda pienamente con il Sindaco, che ha parlato di interventi finalizzati alla manutenzione, per il rispetto del decoro di immobili pubblici e privati che versano in una situazione di degrado.

“Dalle parole, però, occorre passare ai fatti”, auspica Sguera, anche perché la città abbonda di “Cattedrali nel deserto”, sia di proprietà comunale, che di altri Enti pubblici.

“Da tempo, ormai, insisto affinché vengano prese posizioni nette da parte del governo cittadino, attraverso atti amministrativi e giuridici per imporre il rispetto del nostro territorio”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia