Italia-Giappone: prosegue visita Mattarella, incontri con imperatore e al Parlamento

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Secondo giorno della visita ufficiale in Giappone del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Momento centrale, l’incontro, accompagnato dalla figlia Laura, con l’imperatore Naruhito e l’imperatrice Masako, seguito dalla presentazione dei componenti della famiglia imperiale, del principe ereditario Fumihito Akishino e della principessa ereditaria Kiko Akishino. Al termine la colazione offerta dall’imperatore e dall’imperatrice in onore del presidente Mattarella. “Sono particolarmente felice di poter effettuare questa Visita ed è un’occasione per sottolineare ancora una volta il grande legame di amicizia che lega l’Italia al Giappone”, ha affermato il Capo dello Stato.

Successivamente il presidente della Repubblica si è recato nella sede della Dieta, che ospita la Camera dei rappresentanti e quella dei consiglieri. Qui è avvenuto l’incontro con il presidente della Camera dei Consiglieri, Masakazu Sekiguchi. “Sono molto lieto di poter accogliere il presidente Mattarella”, ha affermato, definendo “significativo” il fatto che per il Capo dello Stato sia importante “che si intensifichino ancor di più gli interscambi tra i nostri Paesi a partire da quelli parlamentari”.

Mattarella ha invece ricordato l’importanza del “rapporto dei Parlamenti nelle relazioni internazionali”, anche perché “impersonano il principio su cui i nostri Paesi sono accomunati, la democrazia”. Oltre a ribadire, come affermato già ieri, la “fiducia e la grande stima reciproca” che contraddistingue le relazioni tra Italia e Giappone.

Un rapporto caratterizzato da un nuovo dinamismo, dopo l’entrata in vigore nel 2023 del partenariato strategico e il successivo Piano di azione siglato tra i rispettivi governi l’estate scorsa in occasione del G7 a Borgo Egnazia, con un nuovo impulso alla già rilevante partnership economica.

Tema che sarà al centro del confronto che Mattarella avrà domani mattina (le 3 di notte in Italia) con i rappresentanti della Confindustria giapponese ed esponenti dell’imprenditoria italiana. Nel pomeriggio è in programma invece l’incontro con il premier giapponese, Shigeru Ishiba.

L’occasione per un giro d’orizzonte sui temi al centro dell’agenda internazionale e di comune interesse per i due Paesi, a partire dalla politica dei dazi intrapresa dalla nuova Amministrazione americana; passando per i rapporti all’interno dei fori internazionali e delle tradizionali alleanze, come la Nato; fino all’analisi più generale dello scenario geopolitico, con particolare riferimento ad aree di crisi o a equilibri particolarmente delicati come quello legato alla stabilità dell’Indo-pacifico.