La scorsa notte agenti della Polizia di Stato di Benevento hanno fermato, identificato e poi deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà un trentatreenne di Benevento in quanto trovato illecitamente in possesso di due piedi di porco e di un cacciavite. Alle ore 3:00 circa gli operatori della Squadra Volante, durante l’attività di pattugliamento dell’area urbana, hanno proceduto al controllo dell’autovettura alla guida della quale si trovava l’uomo, in compagnia di altre due persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia