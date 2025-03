Difesa: Schlein boccia piano Rearm ‘non ci stiamo’, e sente Sanchez**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Elly Schlein è netta sul piano lanciato oggi da Ursula Von der Leyen. “Noi non ci stiamo”, la posizione della segretaria del Pd. Una linea che, pur con sfumature diverse, trova d’accordo anche l’area riformista dem. Servono “modifiche”, dice Lorenzo Guerini. In particolare, a mettere tutti d’accordo è la bocciatura della proposta della presidente della Commissione Ue sulla possibilità di dirottare i fondi di Coesione sulle spese per la difesa. E non solo. Anche la deroga al patto di Stabilità da parte dei singoli Stati, fuori da regia e investimenti comuni sulla difesa, è giudicata un errore trasversalmente tra i dem.

Schlein ha già annunciato che porterà la posizione del Pd alla riunione dei Socialisti e Democratici giovedì mattina a Bruxelles, il pre-vertice che precede il Consiglio europeo straordinario. In vista dell’appuntamento Schlein oggi ha sentito il premier spagnolo Pedro Sanchez. “Una lunga conversazione sullo scenario internazionale e la complicata situazione mondiale”, fanno sapere fonti dem. Quella del Pd è la delegazione più numerosa nella famiglia socialista europea. Senza l’ok dei socialisti il piano Von der Leyen traballa. “È il momento delle scelte e della chiarezza. Abbiamo bisogno di una risposta all’altezza della sfida globale – strategica, economica, politica – al ruolo dell’Europa nel mondo. E questa risposta non è quella presentata oggi”, rimarca Schlein.

Negli equilibri interni al Pd, la sollecitazione dei riformisti è quella di lavorare per modificare il piano Von der Leyen, “aiutare ad andare nella direzione giusta” ed evitare che ci si arrocchi in un “no a tutti i costi”. L’importante, si spiega, “è non mettere in discussione la necessità dell’aumento di risorse per la difesa europea”. Per Guerini si tratta di un’esigenza “ineludibile”. Quindi la sollecitazione del presidente del Copasir: “Ora bisogna mettersi al lavoro, innanzitutto all’interno del Pse, per confermare in maniera convinta il nostro impegno per maggiori investimenti e capacità militari europee provando a dare un indirizzo più coerente agli strumenti per farlo”.

Per Schlein “quella presentata oggi da Von Der Leyen non è la strada che serve all’Europa. All’Unione europea serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse”. Anche il titolo ‘Rearm’ ha fatto sobbalzare più di uno e anche la segretaria lo mette in evidenza. “Il piano Von Der Leyen, a partire dal titolo, punta sul riarmo e non emerge un indirizzo politico chiaro verso la difesa comune”.

Quindi elenca i nodi: “Indica una serie di strumenti che agevolerebbero la spesa nazionale ma senza porre condizioni sui progetti comuni, sull’interoperabilità dei sistemi. Ci sono molti aspetti da chiarire, ad esempio su come funzionerebbe il nuovo meccanismo in stile Sure, per capire se finanzia progetti comuni o spesa nazionale. Ma questa -avverte- non è la strada giusta. Manca ancora la volontà politica dei governi di fare davvero una difesa comune e in questo piano della Commissione mancano gli investimenti europei finanziati dal debito comune, come durante la pandemia. Così rischia di diventare il mero riarmo nazionale di 27 paesi e noi non ci stiamo”.

“Noi -insiste- abbiamo un’idea precisa. Quello che serve oggi è un grande piano di investimenti comuni per l’autonomia strategica dell’Ue, che è insieme cooperazione industriale, coesione sociale, transizione ambientale e digitale, sicurezza energetica e anche difesa comune. Anche, ma non solo! Magari cancellando le altre cruciali priorità su cui i governi sono più divisi. È irrinunciabile contrastare le diseguaglianze che sono aumentate. Per questo è inaccettabile utilizzare i fondi di coesione per finanziare le spese militari nazionali”.

Punti critici che vengono rilevati anche dai riformisti. Per Guerini “la proposta Von der Leyen definisce giustamente l’obiettivo in termini di risorse”, ma “così come è stata prospettata necessita di essere modificata: è sbagliato l’utilizzo dei fondi di coesione e c’è poco coraggio a sostenere un vero salto in senso europeo delle spese per la difesa”. Avverte Alessandro Alfieri: gli strumenti “che mettiamo in campo devono portare ad una maggiore integrazione delle principali aziende della difesa europea. In questo senso, se non vengono messe condizionalità alle deroghe al patto di stabilità, l’aumento dei bilanci dei singoli Paesi verrà speso prevalentemente su mercati extra Ue, da cui oggi dipendiamo per l’80%. Aumentando la dipendenza strategica dagli Usa anziché diminuirla”.

Per il coordinatore della minoranza dem, il Pd non dovrà far “mancare il proprio contributo in tutte le sedi così come spiegheremo che serve una narrazione diversa che convinca le opinioni pubbliche europee a sostenere la sfida ineludibile della costruzione della difesa europea. Magari chiamando questa sfida Protect Europe invece di Rearm. Perché anche il linguaggio ha la sua importanza…”.