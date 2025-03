Roma, 4 mar (Adnkronos) – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 143 voti favorevoli e 88 contrari, il Ddl di delega al governo per la riforma del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il provvedimento era stato già votato dal Senato.