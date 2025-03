Calipari: Fontana, ‘speriamo in piena ricostruzione circostante morte’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Nel ventesimo anniversario di quel tragico 4 marzo 2005, ricordiamo oggi il sacrificio di Nicola Calipari, ucciso nel corso di una missione a Baghdad per salvare la giornalista Giuliana Sgrena. Medaglia d’oro al valore militare alla memoria, Calipari rimane un esempio di eroismo e un simbolo di coraggio e di servizio alle istituzioni. Confidiamo nella piena ricostruzione di quanto accadde in quelle circostanze”. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“Il mio pensiero commosso -aggiunge- va ai suoi familiari, a tutta la Polizia, ai Servizi di sicurezza, agli uomini e alle donne che lavorano quotidianamente per la tutela del Paese e dei cittadini”.