L’intervento Pnrr Lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale G. Alberti di Benevento comporta un importo dei lavori, al netto del ribasso del 3,79%, per 4,796 milioni di euro.

Consegna del cantiere svolta lo scorso luglio, ma con lavori abbattimento fin qui non pervenuti anche per vari ordini di criticità, anche e soprattutto per assicurare spazi alla didattica. Ora un ulteriore passo è stato compiuto, grazie all’avvio del trasloco degli arredi, in corso di ultimazione e in particolare quella del trasferimento del laboratorio di chimica, esistente nei locali dell’Istituto: attività delicata in quanto riguardante, tra l’altro, il trasloco di delicati alambicchi e provette di vetro nonché dei reagenti chimici e dei “prodotti” esistenti e custoditi nel sito.

