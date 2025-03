Il Benevento continua a viaggiare a luci spente. Notte fonda per la Strega che proprio non riesce a utilizzare l’unico antidoto che potrebbe alleviare i recenti dolori: la vittoria. Resta un miraggio, perché anche contro il Sorrento i giallorossi non vanno oltre un pari (1-1 il finale) che non serve a niente, se non ad aumentare il ritardo dalle prime posizioni, terzo posto compreso, ora distante tre lunghezze.

