Morta a 71 anni Eleonora Giorgi, regina della commedia anni Ottanta

(Adnkronos) – E’ morta Eleonora Giorgi. L’attrice 71enne era malata di tumore al pancreas e da oltre un mese a questa parte era ricoverata in una clinica romana dove si stava sottoponendo alla terapia del dolore.

Nel corso degli ultimi mesi, aveva raccontato la lotta con la malattia in una serie di interviste. L’ultima, circa 2 settimane fa, al Corriere della Sera. . Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, aveva detto.

Eleonora Giorgi è stata una conturbante quanto fugace protagonista di film sexy. Ma è stata soprattutto una regina della commedia che ha regnato negli anni Ottanta spopolando al botteghino, spalla brillante di Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Nino Manfredi e Carlo Verdone. E infine è stata sulla breccia, sul versante privato, per le nozze con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, dai quali ha poi divorziato.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953 (le biografie precisano da padre di origine inglese e madre ungherese), esordisce 18enne al cinema con una piccola parte nel film ‘Roma’ (1972) di Federico Fellini ed ottiene l’anno dopo il suo primo ruolo da protagonista in ‘Storia di una monaca di clausura’ (1973), diretto da Domenico Paolella, film inserito in quell’effimero filone ‘sexy conventuale’ in voga in quel frangente: è Carmela Simoni, che diventa suor Agnese del Gesù, mentre Catherine Spaak è suor Elisabetta.

La pellicola la lancia nel filone del sexy all’italiana: recita in ‘Appassionata’ (1974) diretto da Gianluigi Calderone e interpretato in coppia con Ornella Muti: Giorgi è una minorenne seduttrice del dentista (Gabriele Ferzetti), padre dell’amica. Nello stesso anno posa nuda per l’edizione italiana della rivista ‘Playboy’. Seguono ‘Il bacio’ (1974) di Mario Lanfranchi, ‘Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno’ (1974) di Luciano Salce, ‘La sbandata’ (1974) di Salvatore Samperi, ‘Conviene far bene l’amore’ (1975) di Pasquale Festa Campanile, ‘Cuore di cane’ (1975) di Alberto Lattuada e ‘Liberi armati pericolosi’ (1976) di Romolo Guerrieri. Per Eleonora Giorgi giunge poi una serie di film drammatici: è tra gli interpreti di ‘L’Agnese va a morire’ (1976) di Giuliano Montaldo, ‘Una spirale di nebbia’ (1977) di Eriprando Visconti, ‘Un uomo in ginocchio’ (1979) di Damiano Damiani e ‘Dimenticare Venezia’ 1979) di Franco Brusati.