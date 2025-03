Qualche suggerimento sarà recepito, altri sono di difficile, se non impossibile, attuazione. Ma, l’amministrazione è disponibile a confrontarsi con residenti, commercianti, artigiani e professionisti dell’area di piazza Orsini, via Gaetano Rummo, via Porta Rufina e via Delle Poste che, in una corposa petizione, 73 sottoscrittori hanno chiesto correttivi al sistema del traffico e dei parcheggi adottato per fronteggiare le conseguenze dei lavori appena avviati all’ex Malies ed all’immobile che un tempo ospitava le suore Orsoline.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia