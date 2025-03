Formazione. Premiato il merito degli studenti milanesi e briazoli, consegnate le 788 Borse di Studio del Fondo Mario Negri e di Manageritalia Lombardia ﻿

– Assegnate nell’ultimo mese 1.146 borse di studio in tutta la Regione per premiare l’impegno e il merito dei giovani talenti lombardi Milano, 3 marzo 2025 – Manageritalia Lombardia sostiene il merito, l’impegno e il talento dei giovani studenti milanesi e brianzoli. Sono state consegnate, ieri mattina, nella suggestiva cornice del Teatro degli Arcimboldi, le 788 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri e da Manageritalia Lombardia volte a sostenere il merito e il talento dei giovani studenti e studentesse dalle scuole medie all’università.

Si conclude così un road show in sei tappe che, nell’ultimo mese, ha visto Manageritalia Lombardia premiare 1.146 giovani meritevoli in tutte le province lombarde (51 a Bergamo – 61 a Brescia, Cremona e Mantova – 64 a Como, Lecco Sondrio – 56 a Pavia e Lodi – 73 a Varese -mentre 54 sono state destinate a orfani e non associati).A consegnare oggi 788 prestigiosi riconoscimenti Paolo Scarpa, Presidente di Manageritalia Lombardia – Antonella Portalupi, Presidente del Fondo Mario Negri – Sonia Rausa Segretario Generale Manageritalia Lombardia e Maria Antonietta Mura, Presidente CFMT.

“Sostenere i giovani talenti attraverso borse di studio rappresenta un investimento fondamentale per il futuro del nostro territorio e dell’intera nazione. Questi giovani, con il loro entusiasmo, creatività e determinazione, sono le risorse umane ed economiche di domani. Offrire loro opportunità di crescita e formazione significa non solo valorizzare il loro potenziale, ma anche garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo per la nostra comunità È nostro dovere, come manager e cittadini riconoscere e supportare il talento emergente, affinché possa diventare il motore del cambiamento e della crescita di domani”. Così Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia.

“Le borse di studio permettono ai giovani di accedere a un’istruzione di qualità, di sviluppare competenze avanzate e di realizzare i propri sogni. In questo modo, creiamo un ambiente fertile per la nascita di nuove idee e soluzioni, capaci di affrontare le sfide globali e di contribuire al progresso sociale ed economico”. Così Antonella Portalupi presidente Fondo Mario Negri.

“Iniziative come questa sono esempi concreti di come la nostra Associazione intende “fare futuro”. Incoraggiando la cultura del merito e della responsabilità sin dai primi segnali, rendendo i ragazzi protagonisti, ammirati e riconosciuti dai propri cari e anche dalla più ampia comunità manageriale, per i propri talenti e per la disciplina impiegata nel coltivarli. Primi traguardi che ci piace rendere memorabili. Così Sonia Rausa Segretario Generale Manageritalia Lombardia.

Prima della cerimonia di consegna, i premiati e le premiate, insieme alle loro famiglie, hanno avuto l’occasione confrontarsi e interagire con Walter Rolfo, ingegnere, psicologo, professore universitario, autore, conduttore e produttore televisivo di Rai, Mediaset e Sky e appassionato di illusionismo. È fondatore e presidente di Masters of Magic e consulente di molte multinazionali. Nei suoi interventi unisce creatività, innovazione e razionalità del pensiero ingegneristico. Rolfo ha accompagnato il pubblico ne “L’arte di realizzare l’impossibile. Chi sogna non bulla, non sballa…non molla”, uno spettacolo alla scoperta dei più affascinanti misteri della mente e capace di mostrare a tutti come i veri limiti siano solo nel modo di pensare di ciascuno di noi. Originale e interattivo è il primo e unico coaching show in Italia, in cui gli spettatori insieme all’artista si esercitano ad abolire il “non si può fare” dal proprio stile di vita per imparare a trovare la strada giusta verso la realizzazione dell’impossibile. Applicabile a tutti gli ambiti del proprio essere dal lavoro alle relazioni passando per i propri obiettivi personali, lo spettacolo offre a tutti una “chiave segreta” per trovare la propria felicità ed essere più creativi ed entrare in empatia con gli altri.

