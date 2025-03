Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Se Marina Berlusconi può scendere in campo? “No, lo escludo assolutamente perché fa altre cose, peraltro molto bene. Se può farlo Piersilvio? No, non credo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un giorno da pecora’, il capogruppo Fi in Senato Maurizio Gasparri, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.