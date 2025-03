Un dato che dal 2022 risulta essere sempre più pesante: stiamo parlando del costo delle utenze, non solo per le famiglie, e le aziende, ma anche per gli Enti locali. Non fa eccezione certo la Provincia di Benevento e non potrebbe essere diversamente.

Un fardello di non poco conto che prevede un primo stanziamento per la liquidazione progressiva delle fatture relative ai consumi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua dell’anno corrente nella misura di 662mila euro.

