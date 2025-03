Un pareggio che non lascia sorrisi sul volto del Benevento ma prolunga l’astinenza dalla vittoria che sa ancora tanto di crisi. Non è bastata la scossa di Ernesto Starita dalla panchina per cancellare uno zero alla voce successi che dura ormai da tanto, troppo tempo al “Vigorito”. Ma dall’ex Monopoli è arrivata una scintilla in grado di riassestare la Strega, oltre a restituire vivacità e adrenalina a un reparto intrappolato tra giocate prevedibili ed eterne insicurezze.

