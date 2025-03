Con la delibera presidenziale numero 159 del 2023 la Provincia aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un parcheggio automatizzato nel cortile interno dell’ex caserma Guidoni, per un importo complessivo di 1.290.000 euro.

Una spazio per 192 posti auto complessivi di cui 5 riservati a veicoli per persone disabili e 26 per motocicli. Adesso si concretizza l’intervento per un lotto dell’opera.

