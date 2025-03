Gino Abbate a tutto campo. Nella sua vita politica ha ricoperto tanti ruoli, di sicuro ha l’esperienza adeguata per “leggere” l’attuale momento politico.

Le elezioni regionali si avvicinano. Mastella e Noi Di Centro hanno dichiarato di voler stare nella coalizione di centrosinistra ma a condizione che l’alleanza valga sia a Napoli che a Benevento. Nel Sannio però 5 Stelle e Pd hanno alzato un muro contro ogni ipotesi di accordo con Mastella. Lei ritiene possibile un’alleanza organica con Noi di Centro anche a Benevento?

“Nei mesi scorsi l’assemblea provinciale del Pd ha approvato un documento politico che traccia in modo chiaro l’orizzonte. Il perimetro è quello del campo largo, delineato a livello nazionale, allargato ai movimenti civici che vogliano contribuire a costruire sul territorio un’alternativa di governo all’attuale classe dirigente. Le alleanze si costruiscono comunque su una base valoriale comune, su programmi, progettualità e obiettivi condivisi e non sulla spartizione di cariche e seggi. Per quanto riguarda i rapporti con Mastella e il movimento locale Noi di Centro, il Partito Democratico è forza di opposizione sia al Comune di Benevento che alla Provincia. Non ci sono quindi possibili equivoci al riguardo. Siamo aperti invece al dialogo costruttivo con tanti amministratori e soggetti politici e civici che vogliono avviare un percorso differente per il futuro”.

