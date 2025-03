Litiga con i vicini di casa dopo essere stato chiamato in soccorso dalla moglie. Solo che a contatto con la moglie, dalla quale è separato, non poteva stare dal momento che era stato raggiunto, nel mese di novembre, da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla coniuge.

Per questo motivo, dopo puntuale segnalazione degli uomini dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, un sessantenne della cittadina capofila della Valle Caudina è stato posto ai domiciliari in aggravamento della precedente misura.

