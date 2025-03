Al Pronto soccorso del ‘San Pio’ un paziente andato in escandescenze ha aggredito e ferito tre persone: un medico, un operatore socio-sanitario e una guardia giurata accorsa per difendere i sanitari.

Il fatto è stato denunciato dal segretario generale della Fp Cgil Mimmo Raffa e il coordinatore della Sanità Privata Pompeo Taddeo, che hanno espresso “forte condanna per l’ennesimo atto di violenza ai danni degli operatori sanitari.

