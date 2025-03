“Uniti per una città migliore: quattro strade, una voce”: è la petizione finora condivisa da 73 partecipanti tra commercianti, professionisti, artigiani e residenti della zona di via Gaetano Rummo, Piazza Orsini, via Porta Rufina e via Delle Poste hanno indirizzato all’amministrazione comunale, oltre che al prefetto ed al questore, per proporre misure atte a risolvere il problema della mancanza di parcheggi, migliorare la viabilità e rettificare alcune problematiche legate al cantiere stradale per la realizzazione e ristrutturazione del complesso ex Malies e l’immobile che un tempo ospitava le suore Orsoline.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia