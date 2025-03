Rai: Pd in Vigilanza, ‘ascolti crollano ma destra pensa a distribuire posti’

Roma, 1 mar (Adnkronos) – “Ci troviamo di fronte al crollo degli ascolti Rai dovuto a un palinsesto non all’altezza delle sfide necessarie per il servizio pubblico. Si pone dinnanzi agli occhi di tutti il tema della visione di fondo che la Rai deve avere e che oggi non ha. La destra, invece di occuparsi di questo con forza, professionalità e determinazione, si concentra nella distribuzione di posti e prebende in nome del più bieco amichettismo”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Pd commissione di Vigilanza Rai.