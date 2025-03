I revisori dei conti ed il dirigente del settore Amministrativo-Finanziario hanno sconfinato, andando oltre le loro competenze: hanno interferito nelle valutazioni di merito che, invece, spettano esclusivamente al Consiglio Provinciale. Fratelli d’Italia non ci sta, non ha digerito affatto la bocciatura del suo emendamento, quello proposto al Documento Unico di Programmazione (DUP) agli inizi di gennaio: suggeriva un incremento sostanzioso delle spese per la manutenzione delle strade provinciali, da irrobustire con ulteriori 300mila euro; gli edifici scolastici dovranno fruire, sempre in fatto di manutenzione, di un aumento pari a 168mila euro; terza modifica, la spesa per la manutenzione della segnaletica stradale, destinando altri 37.783,93 euro rispetto a quanto preventivato dal presidente Lombardi.

