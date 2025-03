La Giunta comunale di Montesarchio ha approvato la delibera numero 25 del 27 Febbraio 2025, riguardante la definizione del perimetro della sede della quarta farmacia comunale. Questa decisione rappresenta un passo avanti significativo per migliorare l’accessibilità ai servizi farmaceutici per i cittadini di Montesarchio: come noto, i criteri per l’ istituzione di nuove farmacie sono cambiati nel 2012.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia