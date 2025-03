Cinema: Orfini (Pd), ‘Giuli conferma fallimento governo, Borgonzoni dovrebbe dimettersi’

Roma, 1 mar (Adnkronos) – “Il ministro Giuli annuncia che i criteri di finanziamento del cinema saranno ridefiniti. Lo racconta come un fatto ordinario, ma in realtà è la dimostrazione di un fallimento”. Lo dice Matteo Orfini, deputato del Pd.

“Sono mesi che spieghiamo al governo che le loro scelte andavano riviste perché avevano prodotto un disastro. Fino a pochi giorni fa il governo ha negato l’evidenza. Oggi ci pensano i fatti a dimostrare che avevamo ragione noi -prosegue Orfini-. Purtroppo il prezzo altissimo di tutto questo lo pagano migliaia di lavoratori ridotti alla fame e tante imprese che rischiano di saltare in aria. Ci saremmo aspettati almeno le scuse non tanto all’opposizione, ma a quei lavoratori. E magari anche la richiesta di un passo indietro alla sottosegretaria Borgonzoni, vera artefice di questa catastrofe”.