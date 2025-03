Ambiente: Spini, ‘da Pratesi importante azione di denuncia ma anche pedagogica’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Fulco Pratesi ha saputo non solo denunciare i mali che affliggono l’ambiente ma ha saputo esercitare una grande funzione pedagogica di informazione e formazione sui temi ambientali. Personalmente ricordo il grande contributo di consigli e di indicazioni durante il periodo in cui sono stato ministro dell’Ambiente e in particolare per l’azione che condussi per la costituzione dei Parchi nazionali e per portare la superficie protetta del paese ad un livello più europeo. Ci mancherà molto”. Lo afferma Valdo Spini, già ministro dell’Ambiente nei Governi Ciampi e Amato uno.