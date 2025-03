Ambiente: Schlein, ‘oggi più che mai eredità Pratesi cruciale’

Roma, 1 mar (Adnkronos) – “La scomparsa di Fulvio Pratesi non è una perdita enorme solo per l’ambientalismo italiano, che ha letteralmente rivoluzionato. È una perdita per tutte e tutti quelli che ogni giorno lavorano per difendere il pianeta in cui viviamo. Oggi più che mai, mentre mani predatrici si allungano ovunque”. Lo dice Elly Schlein.

“A noi adesso lascia il compito di difendere tutti i passi avanti e le conquiste faticosamente fatte finora ed essere ancor più responsabili verso quelle future”, aggiunge la segretaria del Pd.