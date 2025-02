Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Una piazza per l’Europa. Condivido l’appello di Michele Serra, a favore di una manifestazione per l’Europa, senza simboli e bandiere di partito. Con tutto quello che sta accadendo nel mondo, in Occidente in particolare: se non ora, quando?”. Lo scrive sui social il presidente Pd, Stefano Bonaccini.