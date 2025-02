Ramy: dopo la denuncia di Fares indagati due carabinieri per lesioni e falso

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – La denuncia presentata dalla difesa di Fares Bouzidi – l’amico alla guida dello scooter su cui è morto Ramy Elgaml – ha come conseguenza (come atto dovuto) l’apertura di un fascicolo ‘parallelo’ in procura a Milano che vede come indagati i due carabinieri alla guida dell’auto protagonista dell’inseguimento dello scorso 24 novembre lungo le strade del centro di Milano.

Da quanto si apprende il militare alla guida è indagato di lesioni e falso, solo di falso deve rispondere il collega che viaggiava sulla stessa gazzella. Entrambi hanno firmato il verbale in cui hanno dichiarato che non c’è stato nessun urto tra l’auto di servizio e lo scooter.

La procura – dopo la relazione cinematica che dovrà ricostruire le fasi dell’incidente attesa per la prossima settimana – dovrà quindi decidere quale strada percorrere: l’altro fascicolo vede indagati per omicidio stradale Fares e il carabiniere alla guida, una tesi (in contrasto con il fascicolo sulle lesioni) che ipotizza una responsabilità del ventiduenne nell’incidente avvenuto in zona Corvetto, all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta.