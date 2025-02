Mo: Unicef, ‘costretti a ridimensionare programmi Libano causa tagli Usa’

Washington, 28 feb. (Adnkronos) – I tagli agli aiuti degli Stati Uniti hanno costretto l’Unicef a sospendere o ridurre molti programmi in Libano, con oltre la metà dei bambini di età inferiore ai due anni che soffrono di grave povertà alimentare nella parte orientale del Paese. Lo ha dichiarato un funzionario dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia.

“Siamo stati costretti a sospendere, ridurre o ridurre drasticamente molti dei nostri programmi, compresi quelli nutrizionali”, ha detto ai giornalisti a Ginevra, tramite collegamento video da Beirut, Ettie Higgins, vice rappresentante dell’Unicef in Libano.