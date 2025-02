Lega: Patto per il nord, ‘sempre più dirigenti leghisti stufi di linea Salvini’

Roma, 28 feb (Adnkronos) – “Non c’è giorno che passi senza che importanti dirigenti leghisti contestino la linea di Salvini, sia sul piano della politica interna sia sulle scelte e le alleanze sul piano internazionale. Le Regioni produttive del Paese hanno bisogno di un’Europa aperta e competitiva con la quale lavorare e collaborare, mentre Salvini stringe alleanze ed elogia chi vuole imporci i dazi e isolarci. Così si fanno danni alle imprese e ai cittadini”. Lo afferma in una nota Patto per il nord.

“In queste settimane – continua la nota – Salvini si è rifiutato di difendere in Consiglio dei ministri la richiesta del terzo mandato per il presidente Zaia; non ha difeso il presidente Fontana dagli attacchi del Ministero della Salute sulla sanità lombarda; non ha difeso il ministro dell’Economia Giorgetti sul provvedimento contro il caro-bollette. Salvini difende solo sé stesso e la propria aspirazione a fare il Ministro dell’interno, ma quello è un treno che passa una volta sola nella vita”.