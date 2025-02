Campania: Sarracino (Pd), ‘accelerare tavolo coalizione per regionali’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Rischiamo di essere in ritardo, dobbiamo accelerare sulle regionali e convocare al più presto il tavolo con gli altri partiti del centrosinistra. Non dobbiamo inventarci nulla, un percorso lo abbiamo già costruito, quello per il Comune di Napoli nel 2021, e sta dando risultati”. Lo dice il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, in una intervista all’edizione napoletana del quotidiano La Repubblica.

“Partimmo con largo anticipo. E dobbiamo lavorare come l’altra volta su tre obiettivi. In primis il programma. Valorizzando i passi in avanti fatti in questi anni in Regione – spiega l’esponente dem – ma rafforzando la nostra proposta su temi come i trasporti, la sanità per la condizione di alcuni pronto soccorso, il lavoro, affrontando le tante vertenze che ci sono. Garantiremo protezione sociale e opportunità di sviluppo. Poi passiamo alla coalizione: larga e senza veti, anche perché governiamo con alleanze da Sinistra a Italia Viva in tanti Comuni della regione. Solo alla fine bisogna arrivare a una candidatura forte competitiva, unitaria, ma anche capace di intercettare pezzi di società che non votano più. Registro una fase di unità nel Pd campano, come si è visto anche nell’ultima direzione provinciale. Decideremo insieme la scelta migliore, non ho pregiudizi sui congressi”.

“La destra è divisa su tutto, hanno tre posizioni differenti su politica estera, caro bollette e temi sociali. Quelli divisi sono loro. Noi dobbiamo cercare i punti che ci uniscono – aggiunge Sarracino – non quelli che ci dividono. Lo abbiamo fatto nelle regioni dove abbiamo vinto da poco: Emilia e Umbria. La destra attende una possibile nostra spaccatura, li deluderemo. È la prova che non hanno una proposta, né di carattere programmatico né di carattere politico. Cosa aspettarsi da una classe dirigente che ha chinato il capo di fronte all’Autonomia differenziata, tradimento per i cittadini campani?”.