C.sinistra: Conte, ”carta Assisi’ di Bettini? Ha sempre sguardo lungo’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Bettini ha uno sguardo lungo, che travalica le polemiche di giornata e la bassa corte della politica”. Lo dice Giuseppe Conte al Il Foglio a proposito della proposta lanciata sul quotidiano da Goffredo Bettini della ‘carta di Assisi’, una carta dei valori delle opposizioni. “Confrontarsi con lui – aggiunge il leader M5S – è sempre stimolante. La Carta di Assisi la vedrei non come strumento per un’alleanza strettamente politica ma, di più, come manifesto per gettare l’umanità verso un futuro di pace e riaffermare il valore dell’uomo rispetto alla deriva tecnocratica che ci sta privando della nostra condizione naturale”.

E ancora: “Tutto sta cambiando rapidamente ma i segni della crisi dell’Occidente erano già evidenti da tempo. Oggi ci scopriamo in crisi con la Nato, ma quante volte sono suonati a vuoto i richiami sulla necessità di rivederne la mission? Ci ritroviamo in una guerra folle di dazi che farà male a tutti, ma da quanto tempo diciamo che le regole sul commercio internazionale sono superate? La verità è che siamo completamente assorbiti da un chiacchiericcio politicastro. Paghiamo il deficit di progetti di ampio respiro. Ci aggrappiamo ai nostri idoli, come la rincorsa a comprare armi, sperando che scaccino via l’incertezza, ma non comprendiamo che il nostro bisogno di sicurezza non potremo soddisfarlo aumentando la nostra potenza di fuoco”. Quanto al ‘superamento dell’atlantismo’: “Trump ci sbatte in faccia il primato dell’economia e della tecnocrazia. Trump ci ha sfidato? Bene: rispondiamo per le rime con i controdazi ma portiamo su un terreno dove lui si muove male: quello del primato della politica e del diritto”.

Del lodo Bettini parla anche Dario Franceschini a Il Foglio: “Un’idea intelligente. Io ho indicato una via pertenere insieme le opposizioni alle elezioni. Rispettando le diversità. Tutto ciò che viene in più, dichiarando valori condivisi, va benissimo”. Per Angelo Bonelli invece si tratta di “una proposta debole” mentre per Nicola Fratoianni “quello che dice Bettini è condivisibile. Chi più di me è per la pace, in questo paese? Sono auspici. Che bisognerebbe discutere nel merito”. Infine Carlo Calenda tranchant: “Un po’ come quando Miss Universo vince, le chiedono cosa vorrebbe, e quella risponde: ‘La pace nel mondo’. Ecco, Goffredo Bettini ha una fantastica prospettiva da Miss Universo. Io però penso che la politica non sia questa cosa qui. Anzi, questa cazzata qui”.