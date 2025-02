Bollette: Ricciardi (M5S), ‘Meloni sta con chi specula e non chi paga’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Il governo Meloni sta esultando sul niente e invece di nascondersi per un intervento che è quasi nulla davanti alla gravità degli aumenti delle bollette, ha addirittura la faccia tosta di festeggiare. I cittadini sanno bene qual e’ la situazione e che tre miliardi non sono neanche minimamente sufficienti considerando l’impatto dei prezzi sui bilanci familiari. Meloni e Giorgetti hanno scelto: preferiscono stare con chi specula e non con chi paga”. Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera