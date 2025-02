Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “No alle caricature che ci fanno da fuori. Non siamo per il finto pacifismo di Trump perché dentro la pace di Trump c’è l’idea della resa, dei ricatti e degli interessi economici. E non siamo con l’Europa per continuare la guerra che è quello di cui ci accusa Salvini e anche qualche nostro alleato… Noi pensiamo che siamo chiamati a fare di più su una posizione chiara per un’Europa unita di pace”. Così Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd.