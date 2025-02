Ankara, 27 feb. (Adnkronos/Afp) – Il fondatore del Pkk Abdullah Ocalan ha chiesto al gruppo militante curdo di deporre le armi e di sciogliersi, in una dichiarazione storica letta a Istanbul. “Tutti i gruppi armati devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi”, ha affermato in una dichiarazione letta da una delegazione di parlamentari del partito filo-curdo Dem che gli hanno fatto visita in prigione in mattinata.