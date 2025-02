Scuola, Francesco Manfredi nominato presidente di Indire

Roma, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Francesco Manfredi, ordinario di economia aziendale e Prorettore dell’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ è stato nominato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, presidente di Indire, l’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, per il prossimo quadriennio.

La formazione accademica del professor Manfredi include una laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’università degli studi di Parma nel 1995 e un Ph.D. in Economia Aziendale e Management ottenuto nel 2000 all’Università Bocconi di Milano. Dal 2004 è direttore della Lum School of Management.

Indire rappresenta il punto di riferimento in Italia per la ricerca educativa: sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, promuove la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. L’istituto vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato protagonista di alcune delle più importanti esperienze di e-learning a livello europeo.