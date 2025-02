Prosegue a scenario istituzionale ancora immutato con persistente e determinante protagonismo di Samte, società provinciale impegnata nel ciclo rifiuti, e Provincia di Benevento, il lavoro amministrativo e tecnico per i vari interventi impiantistica per il ciclo provinciale, tra cui il ripristino operativo dello Stir di Casalduni e la riattazione, messa in sicurezza e parziale riapertura operativa per le sole esigenze del territorio sannita della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte. Un intervento rispetto al quale è stato approvato il progetto esecutivo, con avvio della liquidazione dei compensi al raccordo temporaneo di professionisti tecnici autori del medesimo con riparametrazione dei costi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia