Pd: Schlein, ‘vocabolario del futuro non lo scriverà la destra’

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Il vocabolario del futuro non lo scriverà la destra. Riapriamolo sulla pagina della democrazia e dei diritti e scriviamo insieme un nuovo capitolo. E’ venuto il momento di discutere le nostre proposte con le migliori energie di questo paese. Per questo vi annuncio che presto lanceremo la mobilitazione del partito che ci terrà impegnati nei prossimi mesi in tutto il paese per costruire il progetto per l’Italia. In dialogo aperto con la società e le rappresentanze del lavoro e del mondo produttivo, del terzo settore e delle competenze migliori. Aperto anche ai nostri interlocutori politici, naturalmente”. Così Elly Schlein in Direzione Pd.