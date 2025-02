Pd: Schlein, ‘in controtendenza al momento noi cresciamo, possiamo battere destre’

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Penso che questo momento storico ci richiede una grande responsabilità e spero che, anche in un partito plurale come il nostro, si valutino i risultati che stiamo portando avanti insieme che sono figli di una linea, certo, ma anche di un lavoro di squadra”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

“Lo scorso anno siamo cresciuti di 5 punti alle europee, abbiamo in 6 capoluoghi su 6 al voto, abbiamo conquistato due regioni alla destra. Oggi a due anni dalle primarie, abbiamo rialzato la testa e siamo tornati tra la gente. Abbiamo toccato il record del 2 per mille e lo abbiamo investito nei circoli. Tornare a vincere e convincere e dare speranza in Europa dove guardano a noi con attenzione perchè siamo cresciuti in controtendenza rispetto al momento. Ora lavoriamo sul progetto per l’Italia, convinciamo le persone spaventate ma che hanno voglia di reagire, che insieme possiamo battere le destre alle politiche. Ce la faremo”.