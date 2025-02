Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo lanciare al Paese una sfida culturale, non basta più parafrase il presente ma costruire il futuro insieme che passa dalle priorità su cui abbiamo profilato il nostro partito. Presto lanceremo una mobilitazione del partito per il progetto del Paese che ci terrà impegnati nei prossimi mesi”. Lo dice Elly Schlein in Direzione Pd.