Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Quando è stato condannato Delmastro Meloni ha detto, mi chiedo se la sentenza è stata emessa davvero sulla base di fatti oggettivi. Non si rendono conto che queste parole sono tecnicamente eversive. La legge è uguale per tutti, anzitutto per chi governa. Sono le basi della democrazia e dello Stato di diritto”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.