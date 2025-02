Primi punti fermi, tra mille incertezze. Si inizia a fare finalmente chiarezza in Serie C, in particolar modo sul futuro del Taranto. La Procura federale, oltre a contestare il mancato pagamento degli stipendi del trimestre novembre 2024-gennaio 2025, anche il mancato versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef del bimestre precedente. Proprio quest’ultimo punto è quello che potrebbe portare all’esclusione anticipata dal campionato della formazione rossoblù: si tratta infatti della seconda inadempienza consecutiva che non lascia scampo agli jonici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia