Mastella non lascia, anzi, raddoppia. Non siamo più ai tempi di Mike Bongiorno, ma l’intervista rilasciata ieri dal sindaco di Benevento a Il Fatto Quotidiano, oltre a fare chiarezza sul campo di gioco di Noi di centro, ossia la permanenza nel centrosinistra, coalizione che lo vede e lo ha visto compartecipe al governo della Regione Campania in questo quinquennio, riporta anche una previsione ultra ottimistica circa il dato elettorale.

