Dazi: Avs, Pd e M5s in aula, ‘Meloni con urgenza alla Camera su annuncio Trump’

Roma, 27 feb (Adnkronos) – Una “informativa urgente della presidente Meloni” è stata chiesta in aula alla Camera da Avs, Pd e M5s sulla questione dei Dazi sui prodotti europei annunciati da Donald Trump. “Meloni venga in aula a dirci cosa intende fare per difendere la nostra economia, le fabbriche, i lavoratori e le lavoratrici. Meloni scappa da settimane, non pronuncia una parola”, ha detto Elisabetta Piccoloti, di Avs.

“Mi pare non ci sia percezione dell’eccezionalità e gravità della situazione, a maggior ragione quando è stata data notizia dalla decisione degli Stati Uniti di dazi al 25% nei confronti di prodotti dell’Ue -ha spiegato Federico Fornaro, del Pd-. E’ necessaria una sessione straordinaria del Parlamento dedicata alla politica estera, è in gioco un pezzo importante del nostro futuro”.

“La minaccia fatta all’Europa, al Paese, al nostro tessuto industriale è concreta. E’ assolutamente necessario che la presidente Meloni, che vanta una amicizia e vicinanza politica al presidente Trump, venga a spiegarci cosa intende fare il suo governo per evitare questa che sarebbe una sciagura”, ha detto Marco Pellegrini, del M5s.