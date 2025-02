Coni: Morsiani (Fijlkam), ‘non ho firmato nessuna lettera, iniziativa scoordinata’**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Io non ho firmato nessuna lettera”. Lo ha dichiarato Giovanni Morsiani, nuovo presidente della Fijlkam all’Adnkronos, in merito alla lettera a firma dei Presidenti di federazione inviata al Governo sul limite dei mandati del Coni. “E’ abbastanza inverosimile che venga mandata una lettera, di cui ero a conoscenza, ma che comunque non ho mai firmato. E’ abbastanza fastidiosa questa cosa. Una iniziativa maldestra e scoordinata. Non voglio entrare nel merito del discorso sui mandati ma se qualcuno voleva fare un ragionamento di prolungamento del mandato di Malagò, credo che dovesse prendere un appuntamento con il governo o quantomeno con il ministro Abodi che ha la competenza del nostro mondo”, ha aggiunto Morsiani.